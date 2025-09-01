Barranquilla vuelve a ser noticia en el panorama cultural internacional. Yeiser García, estudiante de Producción Audiovisual de la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares – EDA -, de la Alcaldía de Barranquilla, ganó el primer puesto en la categoría Mejor Cortometraje de 60 segundos en el Saria Film Festival (5th Edition), con su cortometraje Metamorfosis.

Este festival, organizado por International Film Operations (IFO), reunió a cortometrajes de Ecuador, Colombia, Estados Unidos, México e India. Entre 47 participantes, solo 10 fueron seleccionados y apenas 3 premiados; entre ellos, Yeiser García, quien gracias a lo aprendido a través de la formación creativa y audiovisual de la EDA pudo conquistar al jurado con una propuesta cargada de fuerza visual y narrativa.

“Me hace sentir muy orgulloso por haber logrado un primer puesto en un festival internacional debido a que yo entré a la EDA sin ningún conocimiento previo en el ámbito audiovisual, ya estando en la EDA fue que pude conocer cómo crear un guion, como crear plano, como contar una historia en un minuto. Realmente a la EDA le debo mucho debido a que esta institución me ha dado las herramientas para poder entenderme en el mundo audiovisual, he contado con el apoyo de muchas personas, como el de profesores, familia y en especial el de un amigo, Alan Vega, quien es también es egresado de la EDA”, manifiesta Yeiser García.

La trayectoria de Metamorfosis ya comienza a abrirse camino en el mundo, gracias a la EDA que le ayudó a fortalecer su talento. Ha sido semifinalista en el Hanyang International Shorts Awards (Corea del Sur), selección oficial en el First-Time Filmmaker Sessions (Inglaterra) y ganador en el Festivideo, organizado por la propia EDA.

Detrás de este reconocimiento hay más jóvenes creadores que hoy, desde Barranquilla, empiezan a expresar su voz al mundo con propuestas que se atreven a explorar géneros intensos y narrativas arriesgadas.

La EDA, con el impulso del alcalde Alejandro Char, se consolida, así, como un verdadero semillero de talentos, donde el aprendizaje se convierte en escenario y el arte como motor de transformación que mueve y proyecta talento sin límites.