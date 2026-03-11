Semana Santa es un momento de transición: días que combinan pausa y movimiento, ciudad y descanso, encuentros íntimos y escapadas espontáneas. Para esta temporada, CH Carolina Herrera presenta Spring 2026 como una guía de esenciales que dialogan con la luz, el color y el ritmo real de estos días.

Fiel al ADN de la casa, marcado por la sofisticación y la feminidad— la colección celebra una elegancia natural que equilibra tradición y modernidad, con piezas que reflejan también la artesanía, la atemporalidad y el espíritu cosmopolita que caracterizan a la marca.

Los bolsos icónicos: el eje del look

En Spring 2026, los bolsos icónicos de CH Carolina Herrera se consolidan como uno de los grandes protagonistas de la temporada. Más que un complemento, se convierten en el eje del look, aportando estructura y contraste a las siluetas fluidas que dominan la colección.

En tonos beige, rosa, amarillo o morado, estas piezas reflejan el trabajo artesanal y el carácter sofisticado de la marca, elevando cada conjunto con un equilibrio entre funcionalidad y estilo. Son accesorios pensados para acompañar tanto una escapada de descanso como los planes urbanos propios de la temporada.

El vestido de impacto: color como declaraciónUno de los grandes protagonistas de la temporada es el vestido en tonos sólidos vibrantes. El fucsia intenso y el azul profundo dominan la propuesta, aportando presencia sin necesidad de excesos.

Las siluetas amplias tipo A-line y los cortes con volumen controlado permiten libertad de movimiento, ideales tanto para climas cálidos como para tardes templadas. Son piezas que funcionan en una escapada a tierra caliente, en una comida especial o en una reunión familiar, manteniendo siempre una imagen pulida.

Las rayas gráficas: dinamismo para días activosLas rayas multicolor, verticales y horizontales, aportan energía y modernidad al guardarropa de temporada. En vestidos y conjuntos coordinados, generan un efecto visual dinámico que estiliza y acompaña el movimiento.

Son ideales para quienes pasan Semana Santa en la ciudad o combinan planes culturales, caminatas y encuentros sociales. El estampado se convierte en protagonista sin perder la sofisticación.

El azul botánico: elegancia naturalLos estampados en azul sobre fondo claro evocan el entorno natural que enmarca la campaña. Vestidos fluidos con cinturón y mangas amplias equilibran frescura y estructura, creando looks que se adaptan fácilmente a cambios de clima.

La posibilidad de ajustar la silueta con cinturón aporta versatilidad: puede llevarse más relajado durante el día o más definido para una ocasión especial.

El blanco estructurado: equilibrio y contrasteEl vestido blanco con contraste oscuro reafirma el ADN clásico de la casa. La combinación de neutralidad y detalle marcado aporta una elegancia sobria, perfecta para celebraciones más formales o momentos de recogimiento propios de la temporada.

Las sandalias y zapatos planos completan la propuesta, elevando la comodidad sin sacrificar estilo, y convirtiéndose en esenciales para recorrer destinos, caminar en la ciudad o disfrutar del descanso con ligereza.

Esta Semana Santa, CH Carolina Herrera propone construir un guardarropa basado en infaltables: bolsos icónicos con personalidad, vestidos de color contundente, rayas gráficas y siluetas amplias con cintura definida. La colección Spring 2026 es una invitación a vestir la temporada con intención, equilibrio y elegancia que se mueve con naturalidad entre el descanso y el encuentro.