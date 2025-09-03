El canal RCN anunció en las últimas horas, a través de sus redes sociales, que transmitirán el programa de comedia ¿Qué Hay pa’ Dañar?, un formato promete ser innovador y no seguir las estructuras de la televisión tradicional.

El nuevo programa, conducido por Valentina Taguado, Johana Velandia y Gerly Hassam Gómez, fue transmitido en vivo el pasado 1 de septiembre, a través de la aplicación del Canal RCN, en el horario matutino.

El lanzamiento fue todo un éxito, ya que el programa cuenta con reconocidos humoristas y creadores de contenido; además de una oferta cercana a las plataformas digitales para atraer mayor audiencia.

‘¿Qué Hay pa’ Dañar?’ podrá ser visto por los usuarios de la app durante cuatro horas, de lunes a viernes, desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. Este nuevo programa mezcla humor, entretenimiento, entrevistas y actualidad, de la mano de tres grandes presentadores.

“Aquí todo puede pasar, nada está escrito. Queremos que la gente sienta que está en una conversación de amigos, con temas serios y otros ligeros, pero siempre con un toque de humor”, explicó el reconocido comediante Hassam en la presentación oficial del programa.