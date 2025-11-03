El reconocido humorista colombiano Hassam sorprendió el pasado jueves 31 de octubre a sus seguidores al anunciar su renuncia al programa de entretenimiento ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, decisión que, según explicó, obedece a motivos de salud relacionados con alteraciones en sus niveles de azúcar.

La noticia generó numerosas reacciones entre sus seguidores y colegas del humor, quienes le enviaron mensajes de apoyo y pronta recuperación. En un video publicado en sus redes sociales, el comediante aclaró que su salida no responde a conflictos internos, sino a una recomendación médica.

“Hoy ya tuve una comunicación directa con la producción de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’. Quiero evitar rumores o comentarios fuera de lugar. He recibido muchos mensajes preguntando por el proceso y prefiero contarlo directamente”, explicó el artista.

Hassam, quien ha sido una de las figuras más queridas del humor colombiano, ya había dejado en el pasado el programa ‘Sábados Felices’ de Caracol Televisión, y desde entonces ha enfrentado varios retos de salud.

El humorista fue diagnosticado hace algunos años con mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta la médula ósea y que ha combatido con tratamientos constantes.

“De aquí en adelante lo que sigue para mí es buscar citas, tengo controles, tengo biopsias, tengo una cita con el oncólogo, esperando que las noticias sean positivas y que no haya más programación de ‘quimios’, pero todo esto depende de la disponibilidad de especialistas y, mientras puedo ir un día al programa, al otro día tengo que volver a hacerme un examen de la apnea del sueño”, contó.

A pesar de los inconvenientes, Hassam mantiene una actitud optimista y ha destacado en repetidas ocasiones la importancia del humor como herramienta para sobrellevar la enfermedad.

¿Qué es la mieloma múltiple, enfermedad que afecta a Hassam?

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que se origina en la médula ósea, el tejido blando dentro de los huesos donde se produce la sangre.

Afecta principalmente a las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco responsable de fabricar anticuerpos que ayudan al cuerpo a combatir infecciones.

Cuando estas células plasmáticas se vuelven cancerosas, comienzan a multiplicarse de forma descontrolada y a producir una proteína anormal llamada proteína M, que puede dañar los riñones y otros órganos. Además, el crecimiento de las células malignas en la médula ósea puede afectar la producción normal de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.