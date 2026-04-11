La polémica en La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar, incluso fuera de la competencia.

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Esta vez, el comediante Hassam Gómez encendió el debate en redes sociales tras opinar sobre el conflicto entre Alejandro Estrada y Eidevin López.

A través de su cuenta en X, Hassam aseguró que, aunque no conoce personalmente a Estrada, las actitudes de otros participantes han terminado favoreciendo su imagen dentro del reality.

Voy a decir algo que le va a doler a algunos, Alejandro quizás no es la mejor persona del mundo, no lo sé, no lo conozco, pero los otros han sido tan ratas que lo hacen ver como el héroe de la historia. 🙄

De todas maneras para mí el más auténtico es Tebi.

Ojalá llegue lejos.… — Hassam (@oficialHASSAM) April 10, 2026

Incluso, lanzó duras críticas al resto de concursantes, a quienes calificó de “ratas”, generando una ola de comentarios divididos entre los seguidores del programa.

El comediante también confesó que no se ve participando en un formato de este tipo, argumentando que no toleraría situaciones de alta tensión como las que se viven dentro de la casa.

X @oficialHASSAM Hassam criticó el formato de La casa de los famosos

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente provocaron respuestas, algunas de ellas cuestionando su postura y recordando episodios de su paso por otros realities.

Igualmente, debido a una discusión entre Alejandro Estrada y Eidevin López, el último fue expulsado por el voto del público.

Después de ese capítulo la casa ha estado muy tensa. La última decisión de ‘El jefe’ fue dejar a todos los participantes en placa y que las personas decidieran quién se irá este domingo.