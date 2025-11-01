La Navidad ya ha comenzado oficialmente para la cantante estadounidense Mariah Carey. Como cada año, la artista una vez pasó la Noche de Halloween ha publicado su esperado vídeo con el que anuncia el final de la temporada de Brujitas y el arranque de la temporada navideña.

Entre humor, brillo y su clásico “All I Want for Christmas Is You” (Todo lo que quiero para Navidad eres tú), la cantante activó el espíritu navideño.

La llamada “Reina de la Navidad” marcó el inicio de la temporada a la medianoche del 1 de noviembre con su ya tradicional vídeo anual.

Este año, el lanzamiento contó con una colaboración con la marca de belleza Sephora e incluyó la participación especial del actor y comediante Billy Eichner, quien interpretó a un divertido elfo molesto.

Obviamente no podía faltar el famoso grito de la cantante, “It’s time”, el que oficialmente le da la bienvenida a la temporada navideña.

Desde 2019, Carey celebra el cambio de calendario con videos llenos de humor a su clásico navideño “All I Want for Christmas Is You”, canción que se ha convertido en un himno de las fiestas. El video del año pasado estuvo inspirado en La familia Addams.

Lanzada originalmente en 1994, “All I Want for Christmas Is You” sigue rompiendo récords.

La canción alcanzó por primera vez el top 10 del Billboard Hot 100 en 2017 y llegó al número uno en 2019. En 2021, se convirtió en el primer sencillo navideño en recibir la certificación de diamante por parte de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA).

Con su característico humor y espíritu festivo, Mariah Carey demuestra una vez más que, cuando llega noviembre, la Navidad ya suena con su voz.