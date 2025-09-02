La empresa Triple A informó que este miércoles 3 de septiembre llevará a cabo trabajos de optimización en el sistema de acueducto que abastece a varios sectores de Barranquilla. Las labores requerirán la suspensión temporal del servicio en diferentes zonas de la ciudad.

Los trabajos incluyen la reparación de dos fugas registradas en tuberías de conducción de 24 pulgadas, localizadas en la calle 71 con carrera 32 y en la calle 70C con carrera 23C. Asimismo, se efectuará el cambio de una válvula de 20 pulgadas en el sistema de bombeo de la Estación Delicias y la instalación de un macromedidor en la carrera 27 con calle 72.

Según la empresa, el corte de agua afectará a dos grupos de sectores en horarios diferentes. Entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde se verán impactados Porvenir, Alto Prado, Betania, Delicias, Ciudad Jardín (entre carrera 41C y 43, desde calle 74 a 79), El Golf, San Vicente, Riomar, Santa Mónica, Altos de Riomar, Altos del Limón, Castellana, Andalucía, El Limoncito, Villa del Este y Río Alto.

Por otra parte, entre las 11:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, la suspensión del servicio afectará a Olaya, San Felipe (entre carrera 21B y 27, desde calle 68 a 73), Carlos Meisel (entre carrera 22D y 26, desde calle 73 a 74C), Nueva Colombia, Villate, Cuchilla de Villate y Lipaya.

Triple A recomendó a los usuarios almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que duren las labores. La compañía indicó que, una vez finalicen los trabajos, se procederá con el restablecimiento gradual del servicio.

“En Triple A trabajamos permanentemente para ofrecer el mejor servicio a nuestros usuarios, y estas optimizaciones son parte de nuestros esfuerzos por garantizar el buen funcionamiento del sistema”, señaló la empresa en un comunicado.