Hoy son múltiples los interrogantes que tiene Luis Fernando Condia alrededor del accidente de su hijo, el grumete de la Armada Nacional, Julián Fernando Condia Bello, cuya muerte se confirmó en la mañana de este lunes 1 de septiembre luego de que fuera encontrado su cadáver en aguas del río Magdalena, en jurisdicción de la Isla Salamanca.

¿Qué le pasó al grumete hallado sin vida en aguas del Magdalena?

En diálogo telefónico con EL HERALDO, desde Sogamoso, Boyacá, Condia manifestó que una vez se enteraron del accidente de su hijo fue trasladado a Barranquilla por la propia Armada para recibir información de lo sucedido.

“Yo fui exactamente allá, estuve dos días (domingo y lunes) y ni siquiera me dejaron ver el cuerpo. Me dijeron que pasó, pero…inconcluso”, dijo.

Hay que reseñar que sobre el accidente del joven uniformado fuentes judiciales señalaron a este medio que, al parecer, se produjo cuando este subió hasta lo más alto de uno de los mástiles del emblemático Buque Gloria, como parte del entrenamiento naval militar, y cayó desde una altura de al menos 40 metros.

Aparentemente, en el accidente, el joven grumete se habría golpeado de manera violenta con algún elemento de la cubierta y cayó a aguas del Magdalena en estado inconsciente.

Redes sociales Julián Fernando Condia Bello, grumete fallecido.

Otras versiones señalaron que el marino, cuando estaba en altura, no se habría asegurado con un arnés, tal y como se reglamenta, por lo que perdió el equilibrio y cayó al vacío. Sin embargo, esa versión no fue confirmada por las autoridades.

Luego de ocurrido el accidente, según la versión de la Armada, se empezó con la búsqueda del joven en las aguas del río Magdalena.

“Lo que es raro es por qué… ¿cómo se va a caer precisamente él? ¿Cómo no van a manejar una línea de vida? ¿Cómo no van a tener unas personas que estén pendientes que se llegue a caer un muchacho de esos?”, cuestionó Condia.

Según su narración, Julián se subió a uno de los mástiles de la emblemática embarcación, haciendo una de las maniobras asignadas por superiores, y le “dio como una especie de recaída”. “Ahí cae y se golpea con un palo (vela) del buque Gloria y cae inconsciente… Al caer inconsciente se hunde, pero no sabe para dónde va y en esas aguas turbias del río Magdalena, pues lógico que no lo pudieron encontrar”.

Frente a eso, el padre del grumete cuestionó la activación de los protocolos de seguridad.

“Ellos (Armada) activaron el protocolo de seguridad que dicen, pero ¿por qué se demoraron tanto?... ¿por qué se demoraron tanto? ¿Por qué se demoraron un día completo? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba el refuerzo de seguridad?”, volvió a cuestionar.

Y agregó que la Armada, en este caso el personal del buque Gloria, debió mantener activo un protocolo de vigilancia dentro de la misma embarcación.

“Si se van a subir los muchachos, estemos pendientes. (Manténganse) acá ustedes, usted al otro lado, por si llega a caer algún muchacho. Entonces la reacción va a ser rápida, ¿por qué tienen que esperar? Digo yo… ¿Por qué tienen que esperar que haya una muerte para poder activar unos protocolos, cuando ellos saben que eso lo tienen que hacer?”.

Luego, Luis Condia sostiene que está a la espera de toda esa información que le pueda despejar las dudas alrededor del caso de su hijo.

“Estoy precisamente en ese proceso, yo no tengo claridad, no me quisieron dar información, yo les pedí que me colaboren, estoy pidiendo que me colaboren con el dictamen de Medicina Legal… que no, que todavía no, que toca esperar… (respuesta). Necesito también que me den el dictamen del accidente, de cómo ocurrieron los hechos y tampoco, que toca esperar...”.

Traslado a Sogamoso

El padre del grumete manifestó que hoy no hay ningún familiar suyo en Barranquilla y que las diligencias en Medicina Legal se hacen a través de los miembros de la propia Armada Nacional.

“Me imagino que el cuerpo de Julián llegará hasta Bogotá y de Bogotá ya lo recoge la funeraria. La demora es que entreguen el cuerpo, el proceso lo hace directamente la Armada. Aquí en Sogamoso va a estar el director de la Armada Nacional”, reveló.

Finalmente sobre la carrera militar de su hijo, Condia confirmó que estaba listo para terminar su curso de suboficial el próximo 19 de diciembre y que su visión era continuar la carrera de ascenso en la Armada, tal y como se lo había manifestado a su núcleo familiar y a otros allegados que también hacen carrera militar.