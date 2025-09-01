Tras casi 24 horas de búsqueda, la Armada Nacional informó este lunes 1 de septiembre por medio de un breve comunicado sobre el hallazgo del cuerpo sin vida del grumete Julián Fernando Condia Bello, de 18 años de edad y oriundo del municipio de Sogamoso, Boyacá.

El joven marino, quien permanecía desaparecido desde el pasado domingo 31 de agosto, tras caer desde el emblemático buque escuela ARC Gloria a aguas del río Magdalena, en zona del canal de acceso al Puerto de Barranquilla, fue encontrado en el sector de Isla Salamanca, en jurisdicción del Magdalena.

Fuentes judiciales señalaron a este medio que el joven hacía parte del grupo de grumetes que llegaban a la capital del Atlántico, a bordo del buque insignia de la Armada Nacional, en el marco de la iniciativa Distrital Barranquilla es Río.

Sobre el accidente, los consultados manifestaron que, al parecer, se produjo cuando Condia Bello subió hasta lo más alto de uno de los mástiles de la embarcación, como parte del entrenamiento naval militar, y cayó desde una altura de al menos 40 metros.

Aparentemente, en el accidente, el joven grumete se habría golpeado de manera violenta con algún elemento de la cubierta y cayó a aguas del Magdalena en estado inconsciente.

Otras versiones señalaron que el marino, cuando estaba en altura, no se habría asegurado con un arnés, tal y como se reglamenta, por lo que perdió el equilibrio y cayó al vacío. Sin embargo, esa versión no fue confirmada por las autoridades.

Luego de ocurrido el accidente, según la versión de la Armada, se empezó con la búsqueda del joven en las aguas del río.

Despliegue de búsqueda

El contralmirante Javier Hernando Rubio Barrera, director de la Escuela Naval de Suboficiales ‘ARC Barranquilla’, confirmó a EL HERALDO que el cuerpo sin vida del grumete fue hallado en el sector de la Isla Salamanca, hacia el costado del departamento del Magdalena.

El alto oficial fue enfático cuando mencionó sobre los esfuerzos que realizó la Institución Armada en el momento en que se presentó la emergencia, desplegando tres mecanismos de búsqueda.

“La Armada desplegó tres esfuerzos de búsqueda: uno marítimo-fluvial, uno aéreo y uno terrestre. Más de 806 hombres se desplegaron por toda la ribera del Tajamar con medios navales, fue así como en horas de la mañana de hoy logramos encontrar el cuerpo del grumete en el sector de la Isla Salamanca”, expresó.

El Contraalmirante recordó a Condia Bello como un joven bastante esforzado y al que sus compañeros valoraban en cada una de las actividades.

“En nombre de los hombres y mujeres de la Armada de Colombia expresamos nuestros sentimientos de condolencia y apoyo a la familia de nuestro grumete Julián Condia. El grumete tenía 18 años y llevaba un año y medio en la Escuela Naval de Suboficiales ‘ARC Barranquilla’. Estaba a bordo del buque realizando sus prácticas marineras para graduarse como marinero segundo ahora en el mes de diciembre”, manifestó.

Es importante mencionar que, desde el primer momento en que ocurrió el trágico accidente, la Armada se puso en contacto con los familiares del grumete, brindándoles apoyo psicológico y el traslado desde la ciudad de Sogamoso hasta Barranquilla.

“Desde el primer momento desplegamos dos equipos interdisciplinarios. Uno se encargó de acompañar de manera permanente a la familia, trasladándolos desde Sogamoso, Villavicencio y Bogotá, en un avión de la Armada hacia Barranquilla. La señora Marcela y el señor Luis, padres de Julián, están con nosotros desde el domingo, acompañándonos en las labores de búsqueda”, informó el contralmirante.

Pesar entre autoridades

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, manifestó su voz de pesar ante la confirmación del fallecimiento del grumete de la Armada Nacional, Julián Condia Bello, quien cayó desde el Buque Escuela ARC Gloria la mañana del pasado domingo a las aguas cuando iban accediendo a Barranquilla.

Char expresó en su cuenta de X (antes Twitter) que “lamentamos la pronta partida del grumete Julián Condia Bello, quien hacía parte de la tripulación del Buque Escuela ARC Gloria”.

En ese sentido, el mandatario indicó que desde la Alcaldía “nos unimos al dolor de su familia, amigos y compañeros, acompañándolos con todo nuestro cariño en este difícil momento”.

Afirmó que “su memoria permanecerá viva en quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y compartir con él el amor por Colombia”.

De otro lado, la gerente de ciudad, Ana María Aljure, expresó sus “sentidas condolencias a la familia del grumete Julián Fernando Condia Bello, por su sensible fallecimiento sirviéndole al país. A la Armada Nacional de Colombia y la tripulación del Buque Escuela ARC Gloria, nuestro abrazo solidario”.

Cabe mencionar que el evento que estaba programado para llevarse a cabo en el Muelle Puerta de Oro del Gran Malecón se suspendió por el suceso.

Apertura de investigación

El director de la Escuela Naval de Suboficiales manifestó que se dispuso un equipo especializado para verificar la situación, en específico el caso del uniformado fallecido.

“Dispusimos un equipo especializado para verificar todos los procedimientos realizados durante el entrenamiento y garantizarle a la familia transparencia y tranquilidad en este doloroso proceso”, comunicó el alto mando.

Es importante señalar que los miembros de la Armada Nacional que navegan en el histórico buque Gloria están en formación y las actividades que se desarrollan a bordo hacen parte del pensum académico.

Al parecer, el joven boyacense estaba listo para recibir graduación a final de año y contaba con toda la práctica para subir a las partes altas de la embarcación, con la finalidad de direccionarla.

Medicina Legal

EL HERALDO conoció que el cuerpo sin vida del grumete fue trasladado a la sede del Instituto de Medicina Legal para que se adelantara la necropsia de rigor y se estableciera la causa real de muerte.