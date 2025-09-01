Aqualia anunció la integración de Villa Olímpica, en el municipio de Galapa, a su modelo de operación en Colombia. Con esta expansión, la empresa de servicios públicos atenderá a más de 25.000 habitantes en el área metropolitana de Barranquilla, consolidando su presencia en el departamento del Atlántico.

La compañía asumirá la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Villa Olímpica, una zona proyectada como polo de desarrollo urbano e industrial en el Caribe. Con este movimiento, Aqualia fortalece su modelo de gestión integral que incluye tanto hogares residenciales como clientes empresariales e industriales.

El proyecto responde a la estrategia de la empresa de posicionarse en territorios estratégicos y aportar soluciones eficientes y sostenibles en la gestión del ciclo del agua.

Desde su llegada al país en 2020, Aqualia ha extendido sus operaciones a 32 municipios de ocho departamentos: Atlántico, La Guajira, Magdalena, Córdoba, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Tolima. Actualmente, atiende a más de 1,2 millones de usuarios en Colombia.

En el Atlántico, la incorporación de Villa Olímpica refuerza su cobertura en el área metropolitana de Barranquilla, donde la demanda de servicios básicos crece de manera proporcional al desarrollo industrial y poblacional.

Reconocimientos de Aqualia

En 2025, la compañía fue reconocida por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) por su labor en el acceso al agua potable en La Guajira, una región afectada históricamente por la escasez hídrica.

Ese mismo año, también recibió el Premio Andesco a la Sostenibilidad en la categoría Entorno Colaboradores, por sus programas de bienestar y salud mental dirigidos a sus empleados.

A nivel nacional, Aqualia lidera iniciativas relevantes como el diseño y construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Salitre, en Bogotá. Esta infraestructura, una de las más grandes de Latinoamérica, tendrá capacidad para tratar más de 600.000 metros cúbicos de agua al día.

La compañía opera actualmente en 18 países de América, Europa, Asia y África. Su experiencia internacional le ha permitido implementar modelos de eficiencia y sostenibilidad en diferentes regiones, adaptándose a las necesidades locales y contribuyendo al desarrollo de comunidades.