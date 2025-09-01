Este lunes, se dio a conocer el listado oficial de los candidatos a la rectoría de la Universidad del Atlántico para el período 2025-2029.

Tras un proceso preliminar, que dio respuesta a reclamaciones y algunas subsanaciones, la Universidad del Atlántico informó que hay 19 candidatos al cargo.

El listado es el siguiente: “Wilfred Vilardi Nagles, Álvaro González Aguilar, Dalmiro García Estrada, Sandra Patricia Plata Coronado, Salomón David Consuegra Pacheco, Guillermo Eliecer Valencia Ochoa, Alcides de Jesús Padilla Sierra, Danilo Rafael Hernández Rodríguez, Octavio Eduardo Ibarra Consuegra, Leyton Daniel Barrios Torres, Marcela Cristina Cuellar Sánchez, Edinson Hurtado Ibarra, Norma Constanza Vera Salazar, Vera Judith Blanco Miranda, Julio José Mejía Fontalvo, Ángel David Polo Córdoba, Wilson Arley Quimbayo Ospina, Dalin de Jesús Miranda Salcedo y Pedro Luis de la Torre Márquez”.

De esta manera, el próximo 3 de septiembre se llevará a cabo el sorteo de números en el tarjetón que identificará a cada candidato para el proceso de votación en la consulta, que se realizará el 2 de octubre.

Cabe recordar que el periodo del próximo rector o rectora iniciará el 12 de octubre del 2025.