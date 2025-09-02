La Alcaldía de Soledad adjudicó la rehabilitación de 3.5 kilómetros del tramo de la avenida Circunvalar, comprendido entre el Centro Comercial Éxito Metropolitano y la rotonda de la urbanización El Parque, en el noroccidente de la ciudad, al Consorcio Vías del Atlántico por un valor de 77 mil millones de pesos.

El contrato firmado exactamente por $77.536.936.229,00 contempla la pavimentación en concreto rígido de la vía con 6 carriles o doble calzada, “cuya vida útil será de 30 años”; además se construirán 10.800 m² de andenes inclusivos y se instalará un completo sistema de drenaje o acondicionamiento hídrico de la vía.

“Con esta inversión, la más grande del ente territorial para este año, se ratifica el compromiso para mejorar la conectividad y competitividad del municipio de Soledad como ente de articulación vial entre gran parte del departamento del Atlántico y las vías nacionales de la región”, aseguró la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval Ibañez.

Esta adjudicación coincidió de manera alterna con un Consejo de Gobierno en donde se analizaba la atención de la emergencia ocurrida durante el fin de semana, por un fuerte vendaval que afectó unas 900 familias de la localidad.

“Consorcio Vías del Atlántico fue uno de los 6 oferentes que participaron en el proceso de licitación pública No. SG-LP-2025-P005, para el mejoramiento en pavimento rígido de la avenida Circunvalar en el municipio de Soledad, que a su vez constituye un estratégico corredor vial para todo el departamento”, se lee en el comunicado.

Se espera que estas obras generen un gran número de empleos directos para los habitantes del municipio, así como el mejoramiento de la operación terrestre de los transportadores que se dirigen a diferentes destinos de la región Caribe.

La construcción de los 3.5 km del tramo vial de la Avenida Circunvalar se suma a los casi 600 metros lineales que comprenden la vía Tauro-California construidos por la Alcaldía de Soledad en ese importante corredor, “que dinamiza la economía y competitividad del territorio”.

Cabe recordar que actualmente se está interviniendo la malla vial interna del municipio, la cual se encuentra próxima a ser inaugurada al servicio de la comunidad.