La Fiscalía General de la Nación reveló este lunes 1 de septiembre cuál fue la causa de la muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años que había desaparecido en Cajicá (Cundinamarca) el pasado 12 de agosto, y que fue hallada muerta 17 días después.

Según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la menor de edad “murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido. La niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias”.

De igual manera, el ente acusador señaló que en el reporte de Medicina Legal se evidencian “cambios de adipocira”, lo que indica que la pequeña de 10 años “estuvo en el pantano y en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición”.

La Fiscalía aseguró que no se encontraron signos de violencia física en el cuerpo. Además, las prendas de vestir de la niña no tenían desgarros ni cortes.

Sin embargo, Medicina Legal continuará con estudios adicionales como las muestras de laboratorio tomadas durante el procedimiento, así como las investigaciones de campo.

Cabe recordar que la niña, con síndrome de down, fue hallada sin vida el pasado 29 de agosto y su caso se convirtió en una verdadera incertidumbre, pues no se tenía certeza de lo que había sucedido con Valeria desde que desapareció del colegio Gimnasio Campestre Los Laurales.

Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que permitiera dar con el paradero de la menor de 10 años.

Por su parte el gobernador Jorge Emilio Rey había revelado el pasado martes que las autoridades planteaban como hipótesis la desaparición forzada, dejando de lado la posibilidad de un accidente en el río o el bosque cercano al centro educativo, sin embargo esa teoría se descartaría con el nuevo dictamen de Medicina Legal, revelado este 1 de septiembre.