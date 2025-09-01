Luego de un consejo de seguridad en el municipio de Río de Oro, sur del departamento del Cesar, las autoridades dieron a conocer que siguen en una intensa búsqueda para dar con el paradero del joven Jonathan Santiago Urrea, de 17 años, quien fue secuestrado el pasado 20 de agosto en zona rural.

De igual manera, el comandante de la Policía en el Cesar, coronel William Javier Morales, manifestó que el monto de la recompensa pasó de $30 millones a $100 millones por información que los conduzca con el paradero del menor de edad. Mientras tanto personal del Gaula mantiene trabajos de seguimiento e inteligencia en la zona.

Es de recordar que Jonathan Santiago fue secuestrado por un sujeto desconocido que lo hizo descender de su motocicleta cuando regresaba a su vivienda en una finca en una vereda, luego de salir de clases en el Colegio Francisco de Ocaña, en Norte de Santander.

El individuo lo obligó a subirse a un pequeño automóvil que luego fue encontrado incinerado, mientras que la motocicleta quedó abandonada.

En este departamento también están secuestrados el ganadero Adalberto Osorio Mantilla, de 86 años, la expersonera de Tamalameque, Yenni Salazar Zabaleta, hechos que son atribuidos a grupos subversivos como ELN, Clan del Golfo, disidencias de las Farc, Los Panchecas.

