A menos de un mes que finalice el contrato de concesión de agua y alcantarillado del municipio de Soledad con la empresa Triple A, la plenaria del Concejo entregó las facultades a la Alcaldía para que suscriba una nueva prórroga de tres meses al contrato vigente. La decisión fue adoptada durante el segundo debate de la iniciativa, en la que se registraron 17 votos positivos, uno negativo y una ausencia.

En la ponencia, elaborada por los concejales Hugo Hernández Reina y Joao Herrera, se estableció que la prórroga será efectiva hasta el 31 de diciembre del presente año, con la respectiva interventoría.

Según el documento conocido por EL HERALDO, la corporación también hizo algunas modificaciones al texto inicial, ya que el mismo planteaba un otrosí para una prórroga al contrato actual pero por un término de seis meses, así como una eventual operación transitoria y uso de recursos de vigencias futuras.

Al respecto, los concejales consideraron que teniendo en cuenta que “las facultades que se confieren a la alcaldesa llegarían hasta el 31 de diciembre de 2025, y no se sobrepasa la vigencia 2025, por lo que no es necesario comprometer vigencias futuras ordinarias correspondientes al año 2026, ya que estos recursos están garantizados en el Sistema General de Participaciones de agua potable y saneamiento básico y los aportes de los sectores comerciales e industriales de Soledad, incluidos en el presupuesto del municipio del año 2025”, según el documento.

De esta manera, el resto del proyecto se mantendrá tal cual como fue redactado originalmente y será remitido a la alcaldesa para su sanción. Una vez sancionado, este deberá ser publicado para que entre en vigencia y pueda ser ejecutado.

Es de anotar que este período de prórroga permitirá, entre otras cosas, la finalización y entrega en funcionamiento de la Planta Cruz de Mayo.

Por otro lado, se está a la espera de que se defina cuál será el plan de la administración municipal con relación a la prestación a largo plazo.

El convenio entre el municipio de Soledad y la empresa Triple A fue suscrito en el año 2001 y ha sido objeto de una serie de prórrogas para garantizar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.

“No se debatirá proyecto de concesión”

Hace casi un mes, el Concejo de le aprobó –en primera instancia– las facultades para iniciar una nueva licitación por 30 años. Sin embargo, el proyecto fue devuelto a la Alcaldía debido a que se culminó el periodo de sesiones y no pudo ser discutido en plenaria.

Sin embargo, algunos concejales como Bryan Orozco confirmaron a EL HERALDO que el proyecto tampoco será debatido en sesiones extraordinarias.

“Este viernes vencen las sesiones y la verdad es que no esperábamos un nuevo proyecto porque hay una traba en este proceso y es que hay un proceso arbitral abierto entre la Alcaldía y Triple A para la reversión de algunas zonas donde la empresa presta el servicio y que la administración quiere que pasen al municipio, entonces hasta que no se decida sobre esto no se podrá contabilizar los barrios donde se prestará el servicio como Los Cedros, Nuevo Milenio, etc.”