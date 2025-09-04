El fríjol es uno de los granos más antiguos del continente americano. Su origen se remonta a hace unos 8.000 años en las regiones de Mesoamérica y Los Andes, donde fue un alimento esencial para las culturas indígenas. Además de su valor nutricional, tuvo un papel importante en rituales relacionados con la fertilidad.

Hoy en día, los principales productores mundiales de fríjol son Myanmar, India y Brasil. En Colombia, esta leguminosa es parte fundamental de la gastronomía tradicional, especialmente en el departamento de Antioquia, donde es protagonista de platos emblemáticos como la ‘bandeja paisa’.

Las principales zonas productoras en el país son Huila, Santander y Antioquia. Existen dos variedades principales, el fríjol arbustivo (de crecimiento bajo) y el voluble (de crecimiento enramado). En Colombia se prefiere el tipo voluble, por su tamaño, sabor y mejor cocción.

Receta de fríjoles tradicionales

Consejo: remoja los fríjoles desde la noche anterior para mejorar su textura y sabor.

Tiempo de preparación: 30 minutos

Tiempo de cocción: 30 minutos

Porciones: 4

Ingredientes:

Fríjoles (cantidad al gusto, remojados previamente)

1 pizca de comino

Chorizos (picados)

1 pizca de ajo

1 cucharada de salsa de tomate

Sal al gusto

Plátano maduro (para acompañar)

Preparación: