Si usted es amante de lo salado y lo dulce, sin duda alguna le traemos la receta para usted, para que la haga en la comodidad de su casa.
Una receta saludable: prepare ensalada de sandía con queso, una perfecta mezcla entre lo dulce y salado
Aprenda a cocinar tilapia con mantequilla y limón: una receta práctica que estará lista en 20 minutos
“Me siento barranquillero”: chef japonés Hajime Kasuga
Se trata de chorizo caramelizado que puede ser acompañado con queso y una deliciosa arepa de yuca. Necesitará ingredientes sencillos y no le tomará mucho tiempo. ¡Manos a la cocina!
Ingredientes:
- 500 gramos de yuca al vapor
- 150 gramos de queso campesino rallado
- 1 cucharada de mantequilla
- Chorizo artesanal (al gusto)
- Panela (piloncillo) al gusto
- Vino de asaí (o guarapo) al gusto
- Ají amazónico (al gusto)
Preparación:
Cuando ya tenga todos los ingredientes, empiece a cocinar la yuca al vapor y rallar junto con el queso. Después agregue una cucharada de mantequilla o margarina, formamos las arepas y ase a fuego lento.
Luego, en otra sartén agregue los chorizos con un poquito de agua, panela, un chorrito de vino de asaí y ají amazónico y deje reducir. Estará listo para disfrutar ¡Buen provecho!
Si desea ver más recetas que puede preparar en casa, visite Gastronomía El Heraldo.