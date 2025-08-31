Si usted es amante de lo salado y lo dulce, sin duda alguna le traemos la receta para usted, para que la haga en la comodidad de su casa.

Se trata de chorizo caramelizado que puede ser acompañado con queso y una deliciosa arepa de yuca. Necesitará ingredientes sencillos y no le tomará mucho tiempo. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

⁠500 gramos de yuca al vapor

⁠⁠150 gramos de queso campesino rallado

1 cucharada de mantequilla

⁠⁠Chorizo artesanal (al gusto)

Panela (piloncillo) al gusto

Vino de asaí (o guarapo) al gusto

⁠⁠Ají amazónico (al gusto)

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes, empiece a cocinar la yuca al vapor y rallar junto con el queso. Después agregue una cucharada de mantequilla o margarina, formamos las arepas y ase a fuego lento.

Luego, en otra sartén agregue los chorizos con un poquito de agua, panela, un chorrito de vino de asaí y ají amazónico y deje reducir. Estará listo para disfrutar ¡Buen provecho!

