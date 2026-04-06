A través de una transmisión en vivo, que duró más de tres horas, el youtuber estadounidense James Stephen Donaldson, más conocido como MrBeast, entregó un millón de dólares al streamer Joshua Maynard o ‘YourRAGE’, luego de ganar una serie de juegos, en los que se enfrentó al rapero Ski Mask, al steamer Rakai y al youtuber Rubius.

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Cabe señalar que el juego fue realizado por el youtuber estadounidense entre estos cuatro creadores de contenido, de diferentes plataformas virtuales.

¿Quién es YourRAGE?

Joshua Maynard nació el 17 de agosto de 1997 en el sur de Florida, y fue una de las figuras destacadas de FaZe Clan, un grupo dedicado a los deportes electrónicos y el entretenimiento virtual.

Su canal cuenta con 1,89 millones de suscriptores en YouTube, mientras que en Kick reúne cerca de 300.000 seguidores. El tipo de contenido que hace en sus plataformas se conoce como Just Chatting, que consiste en sus reacciones a videos virales y a videojuegos.

¿De dónde proviene la fortuna de MrBeaste?

De acuerdo a la prensa internacional, la fortuna de MisterBeast proviene principalmente de los videos que sube a su cuenta de YouTube. Expertos señalan que sus ganancias mensuales podrían ser de dos millones de dólares, contando el dinero recibido por reproducciones y por pago de publicidad.

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Además, el reconocido youtuber ha diversificado sus ingresos con la venta de hamburguesas (MrBeast Burger) y de chocolates (Feastables). Se cree que la fortuna total del creador de contenido asciende a los quinientos millones de dólares.