El reconocido actor de Hollywood Tom Holland reveló a sus seguidores algunos detalles sobre su estado de salud. El artista, quien dio vida al personaje de Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, rompió el silencio y se refirió a su diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y Dislexia.

Durante una entrevista con ING, la estrella del cine habló sobre cómo estas condiciones las convierte en ventajas al momento de enfrentar nuevos proyectos. Además, resaltó que en arte y la actuación ha encontrado un espacio para transformar sus desafíos.

“Tengo TDAH y soy disléxico, y a veces cuando alguien me da un lienzo en blanco puede resultar algo intimidante… cualquier forma de juego o actividad creativa que te obliga a pensar fuera de la caja promueve una creatividad saludable”, expresó.

Además, el actor, quien dejó a un lado su personaje arácnido para trabajar en ‘Never Stop Playing’, un cortometraje de dos minutos que combina acción en vivo y animación LEGO, contó que fue diagnosticado desde los 7 años, razón por la cual sus padres inicialmente prefirieron inscribirlo en una escuela privada para que recibiera la atención adecuada.

Con los años enfrentó desafíos en la lectura y escritura; sin embargo, en el baile y la actuación encontró la oportunidad para desarrollar su talento.

“Cualquier forma en la que, como joven o como adulto, puedas interactuar con algo que te obligue a ser creativo y a pensar fuera de lo común, y a hacer cambios que estén o no en un manual de instrucciones, promueve una creatividad saludable. Y creo que cuanto más hagamos ese tipo de cosas, mejor”, comentó Holland.

A pesar del diagnóstico médico, Tom Holland no paró e incursionó en el arte. Inicialmente participó en la obra ‘Billy Elliot: The Musical’, luego tuvo la oportunidad de ser Peter Pan en 2015. En la actualidad se ha convertido en un icono de la industria tras su papel del Hombre Araña, pero también ha estado en producciones como Uncharted (2022).