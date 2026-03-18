Sony Pictures presentó este miércoles 18 de marzo el tráiler de la cuarta entrega de la saga de ‘Spider-Man’, titulada ‘Spider-Man: Brand New Day’, que se estrenará el 31 de julio de este año en cines.

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El título hace referencia a una historia de 2008 que transcurre tras un suceso que alteró el universo y en el que todos olvidaron quién era Spider-Man.

Esta película marca el regreso del actor británico Tom Holland como ‘el hombre araña’, tras el gran éxito global de ‘Spider-Man: No Way Home’ en 2021, que superó los 1.900 millones de dólares de recaudación en la taquilla mundial.

La distribuidora y productora cinematográfica estadounidense Sony Pictures destacó, en el texto que acompaña el tráiler, que ‘Spider-Man: Brand New Day’ marca una etapa completamente nueva para Peter Parker y Spider-Man.

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“Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de No Way Home, y Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo, ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama.

Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad—un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado", detalla Sony.

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El elenco principal de la cinta lo completan Zendaya, como Mary Jane Watson; Jacob Batalon, como Ned; Jon Bernthal, como Frank Castle/Punisher; Michael Mando, como Scorpion; y Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, entre otros.

La película, basada en el cómic de Marvel de Stan Lee y Steve Ditko, es dirigida por Destin Daniel Cretton, mientras que el guion estuvo a cargo de Chris McKenna y Erik Sommers.