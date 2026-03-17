La actriz Marilyn Patiño compartió recientemente uno de los episodios más complejos de su vida personal, al recordar la crisis emocional que atravesó durante su embarazo.

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Durante una entrevista con “Desnúdate con Eva”, la artista habló sobre cómo esa etapa estuvo acompañada de sentimientos intensos como miedo, tristeza y desesperación. Según relató, el embarazo coincidió con un momento complicado a nivel personal, lo que impactó directamente en su bienestar emocional.

La actriz explicó que, en medio de esa situación, llegó a enfrentar pensamientos muy difíciles y episodios de autolesión, los cuales con el tiempo logró superar.

Marilyn Patiño señaló que ese periodo fue uno de los más retadores de su vida, ya que se sintió emocionalmente desbordada en varias ocasiones.

Aunque hoy puede hablar del tema con mayor calma, reconoce que fue una experiencia que marcó profundamente su historia personal.

Además de su carrera en televisión, la actriz ha ganado visibilidad en los últimos meses por su participación en el reality La casa de los famosos Colombia, donde ha compartido aspectos de su vida con la audiencia.