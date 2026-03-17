El actor mexicano Eugenio Derbez rechazó públicamente las acusaciones contra la también actriz Carmen Salinas, fallecida el 9 de diciembre de 2021, realizadas a través de un podcast.

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Las declaraciones difundidas aseguran que la actriz supuestamente participaba en rituales con menores de edad. Derbez calificó dichas versiones como una difamación y una falta de respeto hacia su memoria.

La polémica comenzó después de que en el podcast Penitencia, conducido por la activista Saskia Niño de Rivera, un recluso identificado como “Beto”, quien cumple condena en prisión, asegurara que Salinas habría pagado por menores para utilizarlos en rituales.

Las declaraciones generaron indignación entre los familiares de la actriz y también en el medio artístico, ya que se difundieron sin presentar pruebas o testimonios verificables.

Ante ello, Derbez defendió el carácter y la trayectoria de Carmen Salinas, asegurando que siempre fue una persona respetuosa y muy cariñosa con quienes trabajaron con ella. Incluso recordó su buen trato hacia él durante una colaboración en cine y en todos los proyectos profesionales que compartieron.

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El comediante y productor también criticó la difusión de este tipo de acusaciones sin fundamento, considerándolas contenidos para generar polémica y obtener atención en redes sociales a costa de “dañar la reputación” de figuras públicas.