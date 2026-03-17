La actriz venezolana Daniela Alvarado reveló a través de sus redes sociales que perdió a su bebé luego de cinco meses de gestación.

La artista publicó un mensaje en el que explicó que su embarazo había llegado a las 22 semanas y tres días. Según relató, habían pasado varias semanas desde el fallecimiento cuando se sintió preparada para hablar sobre lo ocurrido.

“Estaba tan asustada que este es el único video que tengo con mi barriguita, con mi Cordelia. Hoy se cumplen tres semanas de su fallecimiento, y yo aún me siento perdida, sin rumbo, sin planes, en un limbo extraño donde camino y me levanto porque no me queda de otra”, escribió.

También mencionó que durante el embarazo había grabado algunos videos, los cuales ahora se han convertido en recuerdos importantes de ese momento.

“Sé que no soy la única, he leído cientos de historias, unas más duras que otras e igual de válidas, y no entiendo porque no se habla más del tema, siento que deberíamos conocernos todas y abrazarnos en un infinito”, señaló.

Asimismo, la actriz dejó ver que, tras lo sucedido, ha tenido que enfrentar cambios en su rutina y replantear sus actividades cotidianas mientras avanza en su proceso de duelo.

La situación también fue comentada por su esposo, José Manuel Suárez, quien a través de redes sociales informó que ambos estaban atravesando un momento complejo a nivel familiar.

La pareja había compartido hace poco que habían adoptado una niña llamada Olivia, la cual han mostrado en redes y han demostrado todo el cariño que le han brindado desde que llegó a su hogar.

“Porque somos muchas, en silencio, solas o acompañadas. Aquí sigo. Las quiero mucho mamitas. Sigamos, a pesar de todo”, indicó.

¿Quién es Daniela Alvarado?

Danielita Alvarado, como es llamada de cariño, es una reconocida actriz de televisión, cine y teatro nacida el 23 de octubre de 1981 en Caracas, Venezuela.

Es hija de los también actores Daniel Alvarado y Carmen Julia Álvarez, por lo que creció en un entorno artístico y comenzó su carrera desde muy pequeña, participando en producciones desde los 4 años. Se casó con José Manuel Suárez en el año 2021.