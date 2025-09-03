Shakira continúa conquistando México. Desde el pasado 26 de agosto la cantante barranquillera retornó a los escenarios con su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, y estará otra vez en el Estadio GNP Seguros, el mismo escenario en el que ya rompió récord con siete presentaciones seguidas y más de 455 mil asistentes.

En sus recientes presentaciones ‘la Loba’ ha sorprendido a los asistentes con invitados de lujo como Danna o Belinda; sin embargo, no solo puesta en escena de la cantante han llamado la atención recientemente, pues se robó todas las miradas mientras disfrutaba de un descanso en la playa.

En esta oportunidad se pudo ver a la barranquillera en las playas de El Cabo, a orillas del mar de Cortés de Baja California, en la costa Pacífica de México.

La intérprete de exitosos temas como ‘Acróstico’, ‘TQG’, ‘Ojos así’, ‘Waka, Waka’, ‘Te felicito’ y ‘Antología’ hizo una publicación con una serie de fotografías en la que luce un diminuto vestido de baño, que cautivó a sus seguidores en redes sociales.

El bikini tiene un color dorado con detalles de flecos metálicos colgando en el pecho, mientras que la parte inferior es de la misma tonalidad dorada.

“Mis Sobrinas me dicen que son un hit! Los voy a usar mi nena”; “Te pones más joven cada día”; “La sirena más linda”; “Hermosísima, guapísima”; “eres lo máximo”; “Bienvenida a las playas de mi México”; “Woow. Bomba!!! Bellísima eternamente”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

