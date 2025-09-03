Pese a que amenazó hace algunas semanas que se iría de la competencia, María C. siguió firme en el Desafío Siglo XXI por varios días más hasta su eliminación y con muchas historias, como esa de que una vez una suegra le echó “bujerías”.

Gamma, Alpha y Omega durante la prueba de este 2 de septiembre se volvieron enfrentar dejando como ganador a los de morado mientras que Omega quedó rezagado en la tercera posición coronándose como los derrotados del día.

Por ser los perdedores como castigo le impusieron tener que dormir a la intemperie algo que resultó incómodo a la hora de dormir por lo que no les quedó de otra que abrir sus corazones para contar historias de su vida personal fuera de la competencia.

Una de las confesiones que más llamó la atención fue la de María C. que aseguró que una vez fue víctima de brujería por parte de una exsuegra con la que sostenía una relación bastante distante y para nada armoniosa.

“Yo tenía una relación que era muy tóxica, fue mi primera relación formal. Duré casi cinco años y entonces fue la transición del colegio a la universidad, pero el man ya era profesional, a mí me gustaban mayores, entonces cuando yo me fui a la universidad el man era perro”, contó la villavicense ante las cámaras.

Durante esa relación cedió ante todo tipo de faltas de su pareja como infidelidades y comportamientos violentos, aunque por un momento le puso pausa después de un tiempo volvieron y esta vez conoció a su suegra, pero esto solo empeoró su vínculo amoroso.

“Fue la peor decisión que tomé en mi vida, esa señora me odiaba sin conocerme. Prácticamente, lo que el man ganara era para la mamá y para todo en la casa, entonces la señora sentía que como yo había llegado ahora todo el man se lo iba a gastar en mí”, relató.

No eran simples desplantes sino que la mujer hacía prácticas supersticiosas de magia negra con el único fin de que su hija terminara con María C. Una vez se dio cuenta de eso dejó dar por finalizada la relación porque no se sentía cómoda con nada.

“Ella dejó el teléfono arriba y filtré mi nombre. Encontré donde la vieja hablaba como si fuera venenosa: ‘Necesito que me envíe fotos de ella para hacer mi estocada final y hacer que terminen’, así decía, pero loca (...) Le pedían orar por mí, con nombre completo, mi fecha de nacimiento, el nombre completo de él y su fecha de nacimiento. Esta vieja no está orando para que sigamos juntos porque me odiaba”, recordó la participante.

Valentina desata disputa dentro de Alpha

Muchos de los seguidores del Desafío Siglo XXI quedaron con muchas preguntas luego del capítulo 42 del reality, tras una fuerte discusión que se presentó en el equipo Alpha entre sus integrantes.

Los tres equipos, Alpha, Gamma y Omega, se enfrentaron en el Box Rojo para la última prueba de este ciclo. Se trató de una prueba en la cual un jugador de cada equipo debía correr y atravesar obstáculos por un balón, luego regresar a lanzarlo a un muro con algunos agujeros, mientras los otros participantes trataban de impedir que los balones entraran.

Deisy, Manuela y Valentina le dieron a Alpha gran parte de los puntos ganadores. Valentina fue la que dio el punto decisivo para que Alpha ganara la prueba, pero todo cambió cuando llegaron a la casa, cuando les tocaba tomar la decisión de a quién enviaban el chaleco y el castigo.

Todo empezó porque Valentina sorprendió a todos con su propuesta: “Necesito que me escuchen para ver si enviamos el chaleco a Gamma, yo lo llevo, pero necesito que todos estén de acuerdo. Yo me hago responsable del próximo chaleco”, dijo.

Inmediatamente Leo, capitán del equipo, y Eleazar, antiguo capitán, le dijeron que no: “Esto no funciona así”.

Explicaron que ellos han cumplido con su palabra de no tocar a Gamma y siempre mandar los chalecos y castigos a Omega. “Cuando hay palabra de hombre, las mujeres -con todo el respeto que se merecen- no se pueden meter”, le dijo Leo a Valentina.

Valentina insistió, logró el apoyo de tres de sus compañeros, pero llegó un momento en que Leo subió el tono de voz y dijo: “Yo soy el capitán y ya lo decidí dije: el chaleco y el castigo van para Omega y ya”. Los gritos de Leo hicieron que Valentina se levantara y se encerrara a llorar en el baño.