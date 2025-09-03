Una joven de 21 años fue capturada luego de que las autoridades encontraran el cuerpo sin vida de un bebé recién nacido dentro del armario de su habitación.

El hecho ocurrió el pasado 30 de agosto en Lexington, Estados Unidos, y ha generado conmoción tanto a nivel local como en redes sociales.

La mujer fue identificada como Laken Snelling, estudiante y atleta de la Universidad de Kentucky, donde formaba parte del equipo de animación acrobática. Según confirmaron las autoridades, fue ella misma quien confesó haber dado a luz al bebé y ocultado el nacimiento.

“Admitió haber ocultado el nacimiento limpiando cualquier evidencia, colocando todos los artículos de limpieza utilizados dentro de una bolsa de basura negra, incluido el bebé, que estaba envuelto en una toalla”, confirmó la Policía.

La investigación se inició tras una llamada al 911 que alertó sobre un bebé “que no respondía” en una residencia de la zona. Al llegar, los servicios de emergencia declararon muerto al menor.

Snelling fue acusada de abuso de un cadáver, manipulación de pruebas y ocultamiento del nacimiento de un bebé. Permanece detenida en el Fayette County Detention Center mientras las autoridades continúan con las investigaciones.

La Universidad de Kentucky confirmó que Snelling había sido miembro del equipo de “dobles de acción”, pero se negaron a entregar más detalles y remitió cualquier pregunta a la Policía.

“Podemos confirmar que ha sido miembro del equipo de dobles de acción durante las últimas tres temporadas”, reconoció la institución a través de un comunicado citado por US Magazine, pero advirtió: “Todas las demás preguntas deben dirigirse a la Policía de Lexington”.

En sus redes sociales, la joven compartía contenido sobre su vida como atleta y reina de belleza. En 2023, participó en un concurso en la Feria del Condado de Jefferson. También publicó fotografías con un presunto novio, aunque nunca reveló su identidad.

Según mostró en su cuenta de TikTok, Snelling sufrió una lesión que dejó en pausa su carrera de animadora luego de una cirugía en la rodilla. “Ha tardado mucho”, escribió en un video que posteó en enero de 2025, para contar que se estaba recuperando de una lesión del ligamento cruzado anterior.

Mientras tanto, la Oficina Forense del Condado de Fayette está a cargo de determinar la causa de muerte del recién nacido.