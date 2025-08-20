La jornada de este pasado martes del Desafío Siglo XXI dejó momentos de tensión, risas y lágrimas.

En la casa Omega, la frustración volvió a ser protagonista, pues el equipo recibió un nuevo castigo tras su racha negativa y debieron cocinar arepas cubiertos por grandes cajas.

No obstante, esto molestó a Katiuska, quien dijo: “Yo vine a competir, no a hacer arepas”. Mientras que en Alpha la atención se centró en el vínculo entre Eleazar y Tina.

El capitán no ocultó sus sentimientos hacia ella: “Siento que a veces me miras con la intención de que yo te diga algo”. La melliza, entre risas, le respondió: “Tú eres brujo”.

Después siguió la develación de la identidad del “Elegido”. Aunque muchos pensaban que se trataba de Katiuska, Andrea Serna reveló que Lucho, representante de Alpha, era el encargado de cumplir la misión secreta.

Esa misión secreta era lograr que una compañera portara el chaleco del ‘Desafío a muerte’. Sin embargo, admitió que prefirió no ejecutarla para no poner en riesgo a su grupo.

“Asumo la responsabilidad y me voy al Desafío a muerte”, dijo cuando se le preguntó por qué no quiso hacer el reto. Perdió la posibilidad de ganar los 10 millones de pesos en juego.

Para finalizar, cuatro integrantes de la casa rosada: Katiuska, María C, Miryan y Sathya se midieron en el desafío a muerte.

Katiuska fue la primera en cruzar la meta, seguida por Miryan y luego María C. Finalmente, Sathya quedó en último lugar y tuvo que despedirse de la competencia, por segunda vez.

“Me impresionaron, no son solo modelos, son verdaderas guerreras. Me voy con una visión diferente del poder femenino en el Desafío”, expresó.