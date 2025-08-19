El reconocido actor Pedro Palacio volvió a vestirse de blanco para sellar su amor en matrimonio. En esta ocasión lo hizo junto a María Alejandra Restrepo, con quien ha construido una relación sólida y que ahora decidió formalizar en una boda celebrada en un hotel cercano a Barranquilla.

Le puede interesar: ¿Por qué Jorge Herrera quedó eliminado de ‘Masterchef celebrity’?

Aunque la noticia del compromiso era conocida desde hace un tiempo, ambos habían mantenido con reserva la fecha exacta, lo que durante varias semanas generó expectativa entre sus seguidores.

Fue la propia María Alejandra quien se encargó de mostrar algunos momentos de la fiesta a través de sus historias de Instagram. Allí se les vio disfrutar del baile frente a los invitados y pronunciar sus votos en medio de la complicidad y la alegría de quienes tuvieron la fortuna de acompañarlos.

Vea aquí: Un almuerzo fácil de preparar y delicioso: cocine pollo oriental en 30 minutos

En las imágenes que se difundieron se puede observar que los novios, lejos de lo tradicional, optaron por ir ambos con atuendos completamente blancos, en sintonía con la elegancia de la velada caribeña.

Para Palacio, esta es la segunda experiencia matrimonial, pues estuvo casado durante seis años con la presentadora Sandra Mazuera, relación que llegó a su fin por diferencias de convivencia.

Ahora, con un nuevo capítulo en su vida personal, el actor también comparte escenario con su esposa en el ámbito digital, ya que ella en ocasiones participa con él en la creación de contenido para redes.

¿Quién es la esposa de Pedro Palacio?

María Alejandra Restrepo, más allá de ser la nueva esposa del actor, es una profesional destacada en el campo de la salud y la prevención.

Dirige el departamento técnico y educativo de Lisap Milano y cuenta con una comunidad de más de 40 mil seguidores en Instagram, donde comparte rutinas de entrenamiento, consejos de alimentación y fragmentos de su vida cotidiana al lado de Palacio.

Lea también: Ella es María Alejandra Zapata Jaramillo, la empresaria y hermana de Paola Jara que llama la atención en redes

La boda no tardó en generar comentarios entre los internautas, quienes llenaron las publicaciones de mensajes de buenos deseos: algunos mencionaron la alegría de ver al actor nuevamente enamorado, mientras que otros apuntaron con humor que este año los matrimonios parecen haberse multiplicado en el mundo del entretenimiento.

De momento, lo que sigue generando expectativa entre los seguidores de ambos es el destino de la luna de miel. Muchos esperan saber si será en Colombia o en el extranjero, o si decidirán posponerla para enfocarse en nuevos proyectos personales y profesionales.