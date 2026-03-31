Sonia Restrepo, la esposa Yeison Jiménez, no pudo contener las lágrimas al recibir un homenaje inesperado que le recordó al artista en una celebración privada.

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Todo ocurrió durante el matrimonio del empresario César García, quien mantenía una estrecha relación con el cantante. Tras la ceremonia religiosa, los invitados participaron en una reunión íntima donde se preparó una sorpresa especial.

En medio de la celebración, Sonia Restrepo y Lina Jiménez fueron llamadas al escenario para recibir un obsequio.

Captura de panta Sonia Restrepo, esposa del cantante Yeison Jiménez, recibió un cuadro del cantante

Se trataba de un cuadro de gran tamaño con la imagen del artista, cubierto inicialmente con una tela. Al descubrirlo, Restrepo se mostró profundamente conmovida, llevándose las manos al rostro y rompiendo en llanto frente a los presentes.

Posteriormente, agradeció el gesto con un abrazo a los recién casados y se acercó al retrato, en un acto cargado de significado y nostalgia.

Y es que el recuerdo del cantante sigue vigente entre sus seguidores y seres queridos.

Yeison Jiménez logró hitos importantes en la música popular, como llenar por completo el estadio El Campín, convirtiéndose en uno de los artistas más destacados de su género.

Archivo particular Al lado de su esposa Sonia Restrepo el artista tuvo tres hijos.

Antes del accidente que marcó su historia, el intérprete tenía previsto repetir este logro con un segundo concierto en ese escenario.