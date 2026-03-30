La más reciente gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia dejó a todos los fans impresionados.

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La influencer Yuli se convirtió en la nueva eliminada tras obtener el menor respaldo del público en las votaciones.

Junto a ella el pasado domingo 29 de marzo estaban en la placa Valentino, Juancho, Campanita y Alejandro.

La noche se tornó tensa pues a medida que avanzaba la gala, los nombres de los concursantes salvados fueron revelándose, lo que aumentó la expectativa entre los seguidores del reality.

Finalmente, la decisión del público dejó fuera a Yuli, una de las figuras más comentadas de la temporada.

Su salida generó sorpresa tanto dentro de la casa como en redes sociales, ya que muchos la consideraban una de las posibles finalistas por su protagonismo y carácter dentro del juego.

La expectativa ahora se centra en lo que ocurrirá en los próximos días, donde podrían surgir nuevos conflictos, cambios de estrategia y nominaciones inesperadas., pues va a entrar una nueva participante.