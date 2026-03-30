La noche del pasado domingo 29 de marzo se conoció por parte de la aerolínea Avianca, que tomará medidas legales en contra del creador de contenido Yeferson Cossio tras un hecho ocurrido durante un trayecto internacional.

Chats revelan planeación de asesinatos y reclutamiento por alias Calarcá durante negociaciones de paz

“Hay hechos muy graves asociados con alias Calarcá”: fiscal Camargo tras hallazgos en archivos decomisados

Nueva investigación muestra presuntos nexos de generales de la Policía y Presidencia con ‘Papá Pitufo’

Por medio de un comunicado Avianca informó que Cossio utilizó un artefacto que generó un olor químico durante un vuelo entre Bogotá y Madrid el pasado 11 de marzo.

Este hecho generó incomodidad entre los pasajeros y la tripulación. Este tipo de eventos, según explicó la compañía, adquiere mayor relevancia debido a las condiciones propias de los aviones, donde el aire circula en un entorno cerrado y cualquier alteración puede percibirse de forma inmediata.

X avianca Avianca tomará acciones legales contra el creador de contenido Yeferson Cossio

Además, el episodio ocurrió en una fase del vuelo en la que no era posible realizar desvíos rápidos, lo que incrementó la atención de la tripulación.

Tras evaluar lo sucedido, Avianca optó por cancelar el trayecto del influenciador y avanzar en acciones legales, argumentando la necesidad de mantener estándares estrictos de seguridad y convivencia a bordo.

Tras evaluar lo sucedido, Avianca optó por cancelar el trayecto del influenciador y avanzar en acciones legales, argumentando la necesidad de mantener estándares estrictos de seguridad y convivencia a bordo.

La empresa subrayó que sus protocolos contemplan sanciones cuando se presentan conductas que puedan afectar la tranquilidad o integridad de los ocupantes.

¿Cómo reclamar aportes a pensión en Colombia si no cumple las semanas en 2026? Estos son los requisitos

El creador de contenido reaccionó en redes sociales al conocer la situación, manifestando sorpresa frente a la información que comenzó a circular.

“¿Ah, cómo así, yo por aquí apenas despertándome y ya me inventaron mero chisme? Vea que bueno", escribió en su cuenta de Instagram.

Instagram yefersoncossio Yeferson Cossio reaccionó al comunicado de Avianca

Asimismo, la aerolínea también reiteró la importancia de fortalecer las normas frente a pasajeros que alteren el orden a bordo, impulsando iniciativas que permitan sanciones más estrictas en este tipo de situaciones.

Por ahora, el influencer no se ha pronunciado más sobre el tema, los seguidores esperan que explique lo sucedido.