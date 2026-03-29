Los cotizantes que no alcanzan el número de semanas requeridas para obtener una jubilación en Colombia, no han perdido necesariamente los recursos invertidos durante su vida laboral, debido a que existen alternativas legales para recuperar sus ahorros previsionales tanto en el régimen privado como en Colpensiones, durante este 2026.

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El sistema de seguridad social contempla mecanismos específicos para que los ciudadanos recuperen sus aportes mediante la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva.

De esa manera, miles de personas, al llegar a la edad de retiro sin cumplir los requisitos de tiempo, puedan disponer de su capital acumulado para proyectos personales o sustento económico de sus familias.

¿Cómo puede reclamar los aportes sin cumplir las semanas para pensionarse?

Cabe señalar que el procedimiento varía dependiendo del régimen al que se encuentre afiliado el trabajador. De acuerdo con la normativa vigente, en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), gestionado por los fondos de pensiones privados, la figura utilizada es la ‘devolución de saldos’.

Esta prestación económica se otorga cuando el afiliado cumple la edad de pensión (57 años para mujeres y 62 para hombres), pero no cuenta con las 1.150 semanas mínimas de cotización ni con el capital suficiente en su cuenta individual para financiar una mesada de al menos un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.

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Mientras que para el régimen público, administrado por Colpensiones, la figura se denomina ‘indemnización sustitutiva de la pensión de vejez’. Esta aplica para quienes cumplen la edad reglamentaria pero no alcanzan las 1.300 semanas exigidas por la ley.