El pollo suele ser muy fácil para combinarlo con otros ingredientes y queda sumamente sabroso.

Cocine esta torta de plátano maduro con queso parmesano

Prepare un sándwich de pechuga de pollo con berenjena y mozzarella, ideal para un almuerzo saludable

El truco de cocina para preparar papas criollas sin que se abran

Puede preparar arroces, pollo frito, pollo asado y hasta chuzos de pollo. La sazón es lo más importante por eso esta vez le enseñaremos cómo preparar un rico pollo oriental que encantará a todos. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

300 gramos de pechuga de pollo

1/2 cebolla cabezona, cortada en julianas

1 pimentón rojo, cortado en julianas

1/2 cebolla morada, cortada en julianas

Sal, pimienta y paprika al gusto

Para la salsa

1/2 taza de salsa de tomate

1/2 taza de agua

1/4 de taza de salsa de soya

2 cucharadas de vinagre de manzana

1 cucharada de azúcar morena

Jengibre fresco rallado al gusto

Preparación:

Después que tenga todos los ingredientes, mezcle todos los ingredientes de la salsa en un recipiente y reserva.

Luego, en una sartén caliente con un poco de aceite, selle la pechuga previamente condimentada, por ambos lados hasta que esté dorada y cocida por dentro.

¿Le sobró comida de un asado? Aprenda a cocinar un estofado de res

En ese momento retire el pollo, corte en trozos y reserva. En la misma sartén, agrega las cebollas y el pimentón.

Sofría hasta que estén translúcidos. Incorpore la salsa, mezcla y agrega el pollo reservado. Para finalizar, cocine a fuego medio hasta que la salsa reduzca y espese ligeramente.

Empiece a servir y decorar con ajonjolí. ¡Buen provecho!

Si desea ver más recetas que puede preparar en casa, visite Gastronomía El Heraldo.