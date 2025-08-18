El pollo suele ser muy fácil para combinarlo con otros ingredientes y queda sumamente sabroso.
Puede preparar arroces, pollo frito, pollo asado y hasta chuzos de pollo. La sazón es lo más importante por eso esta vez le enseñaremos cómo preparar un rico pollo oriental que encantará a todos. ¡Manos a la cocina!
Ingredientes:
- 300 gramos de pechuga de pollo
- 1/2 cebolla cabezona, cortada en julianas
- 1 pimentón rojo, cortado en julianas
- 1/2 cebolla morada, cortada en julianas
- Sal, pimienta y paprika al gusto
Para la salsa
- 1/2 taza de salsa de tomate
- 1/2 taza de agua
- 1/4 de taza de salsa de soya
- 2 cucharadas de vinagre de manzana
- 1 cucharada de azúcar morena
- Jengibre fresco rallado al gusto
Preparación:
Después que tenga todos los ingredientes, mezcle todos los ingredientes de la salsa en un recipiente y reserva.
Luego, en una sartén caliente con un poco de aceite, selle la pechuga previamente condimentada, por ambos lados hasta que esté dorada y cocida por dentro.
En ese momento retire el pollo, corte en trozos y reserva. En la misma sartén, agrega las cebollas y el pimentón.
Sofría hasta que estén translúcidos. Incorpore la salsa, mezcla y agrega el pollo reservado. Para finalizar, cocine a fuego medio hasta que la salsa reduzca y espese ligeramente.
Empiece a servir y decorar con ajonjolí. ¡Buen provecho!
