Encontrar nuevas opciones de desayunos puede ser un poco tedioso. Sin embargo, esta vez le enseñaremos una opción muy rica y sencilla.

Se trata de la tortilla, pero no tradicional sino con plátano maduro y queso parmesano. El plátano es un ingrediente sabroso y nutritivo que puede combinar con otros.

A continuación le mostraremos una receta que le solucionará los desayunos, las meriendas o las cenas. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

2 plátanos maduros

5 huevos

1/2 taza de queso parmesano

Sal al gusto

3 cucharadas de aceite de oliva

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes empiece a calentar el aceite de oliva en una sartén. Después sofría las tajaditas de plátano maduro hasta que estén doradas. Esa las va a reservar.

Luego, en un bowl, bata los huevos y agréguele una pizca de sal. Incorpore las tajaditas de plátano doradas a los huevos batidos.

Después, añada queso parmesano rallado al gusto y mezcla suavemente. Vierta la mezcla en la sartén a fuego bajo. Tape y cocine hasta que los bordes empiecen a cuajar.

Para finalizar, voltee la tortilla con cuidado y cocine por aproximadamente 3 minutos más. Sirva y disfrute. ¡Buen provecho!

