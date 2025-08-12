La cantante vallenata sorprendió en tarima al revelar, alzando la bota del pantalón, la sonrisa característica del Cacique de la Junta tatuada en la parte inferior de su pierna derecha.

La revelación, ocurrida durante una de sus presentaciones, trajo consigo celebración con entusiasmo por parte de sus seguidores ante este homenaje simbólico. Ana del Castillo ha sido enfática en ser fiel devota a el legado musical y artístico de Diomedes Diaz, interpretando su repertorio y ahora, llevándolo en la piel como declaración de lealtad y respeto hacia el ídolo vallenato.

Instagram: @anadelcastilloj

El legado musical de Diomedes Diaz ha sido fuente de inspiración para los artistas emergentes de este género musical, entre ellos Ana del Castillo. Con este sello ratifica el vínculo emocional con El Cacique, sus canciones no solo las lleva en el corazón sino también en el “¡las lleva tatuadas en el alma y en el cuerpo!”, así expresó ante sus seguidores.

Castillo, ha sido criticada abiertamente por su manera jocosa de expresarse y por no tener tapujos a la hora de expresar sus opiniones, y en esta ocasión los comentarios no se hicieron esperar. “Ella es noticia por todo, menos por cantar”, “confunde fanatismo con admiración”, “pues hija si parece, hace todo mismo que él, solo escándalos”, “ni así los diomedistas la van a querer”, “en ocho días se lo borra para dar contenido”, “debió hacerse el de Patricia Teherán”, fueron algunos de ellos.

Borrón y cuenta nueva: el tatuaje eliminado que compartía con su ex

El rostro del cacique es un nuevo recuerdo en su piel, otros no son tan agradables para recordar. “Duele más quitárselo que hacérselo”, confesó la cantante vallenata al mostrar el proceso de eliminación de un tatuaje en su tobillo.

Este un símbolo de amor que compartía con su expareja, el médico Steven García. La relación duró dos años, y la decisión de la artista por eliminar el tatuaje correspondía al cierre de ese ciclo personal en su vida, dejar atrás el pasado y caminar hacia el futuro en una nueva etapa de su vida. Compartió en sus cuenta de Instagram el proceso de eliminación por medio de la técnica de láser. El diseño conmemoraba 6 de marzo de 2019, fecha en la que inició su noviazgo con Steven García.