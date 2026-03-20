No fue una canción nueva ni un video en tarima lo que puso a Ana del Castillo en boca de todo el mundo esta semana. Fue una foto. Una imagen compartida por la cuenta oficial de ‘Casa Del Vallenato’ bastó para que las redes se incendiaran: la intérprete vallenata apareció con un look que nadie esperaba y que le cambió por completo la cara a su imagen pública.

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Además, mediante su cuenta oficial de Instagram, la cantante subió un video revelando cómo luce con su nuevo corte.

En las imágenes, la artista luce un corte estilo ‘pixie’ con rizos marcados y algunos reflejos rubios, un giro radical frente al cabello largo, oscuro y lacio con el que se hizo reconocida en los últimos años. El resultado le resalta las facciones y le da un aire fresco, más moderno, que dejó a su fanaticada opinando de todo.

Capturas de video Así luce ahora ‘La Bomba Sexi del Vallenato’.

Así reaccionaron los fanáticos de Ana del Castillo a su nuevo corte de cabello

Como suele pasar cuando una figura pública se atreve a cambiar, las reacciones fueron de todo tipo. Buena parte de sus seguidores aplaudió la decisión y aseguró que el corte le sienta bien, que resalta su belleza natural y le suma elegancia.

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Otros, en cambio, admitieron que extrañan la melena oscura y que les costará acostumbrarse a la nueva versión de ‘La Bomba Sexi del Vallenato’.

Lo cierto es que la imagen no tardó en volverse viral. Publicaciones en Facebook, Instagram y portales de entretenimiento han replicado las fotos del nuevo look de la artista desde que esta lo dio a conocer.

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No es la primera vez que Ana del Castillo da de qué hablar fuera de la música. La cantante vallenata se ha caracterizado por una personalidad sin filtros y por una capacidad constante de reinventarse, ya sea en tarima, en redes o en su estilo personal. Y este nuevo look parece confirmar que la artista no tiene intención de quedarse quieta ni de repetir fórmulas.