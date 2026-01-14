Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, se hizo tendencia en redes sociales por su nuevo look en este 2026.

El artista apareció con un rostro completamente afeitado, provocando reacciones entre sus seguidores. La nueva imagen del intérprete fue revelada a través de una fotografía publicada por su dermatóloga, Elizabeth Arroyave, en la que se observa a Maluma con un aspecto más juvenil, que recordó a muchos su etapa inicial en la música.

Sus seguidores indicaron que se veía como en sus inicios. Pero tiene 31 años y una carrera consolidada gracias a éxitos como Felices los 4, Borro Cassette y Hawái, Maluma.

En la publicación, la doctora Arroyave compartió un mensaje en el que se sentía contenta con el encuentro con el artista y el proceso de cuidado de la piel.

“Hoy fue uno de esos días simples y bonitos. Piel recién liberada de barba, buena conversación, risas, cuidado con intención y un almuerzo compartido. Gracias Juan Luis y Susy por la confianza y la calidez. La dermatología también es esto: acompañar procesos, leer la piel y respetar los momento”, escribió la dermatóloga.

Instagram dra_elizabeth_arroyave_p Look de Maluma

“Díosmío, le quitaron 10 años”, “Se ve más nene ,pero muy guapo”, y “Tienes el paciente perfecto”, fueron algunos de los comentarios.

Asimismo, en esta misma semana también se hizo viral un video en donde supuestamente se ve a Maluma peleando con su pareja sentimental Susana Gómez.

En el clip audiovisual se ve a Maluma y a Susana durante una salida nocturna en lo que sería una discoteca. Aparecen hablando y después el cantante se aleja del lugar, dejando a Susana atrás, lo que despertó rumores sobre una posible tensión en la relación.

Sin embargo, ninguno de los dos ha brindado alguna declaración al respecto.