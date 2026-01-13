BTS confirmó oficialmente su regreso a los escenarios con una gira mundial que se extenderá entre 2026 y 2027 y que incluye a Colombia como una de sus paradas clave en América Latina. El grupo surcoreano se presentará en Bogotá los días 2 y 3 de octubre de 2026, en el marco de un recorrido que pasará por más de 30 ciudades en varios continentes.

Lea Equipo de Yeison Jiménez denuncia que están vendiendo boletas para su homenaje: “El acceso será libre y sin costo”

La gira arrancará en abril de 2026 en Goyang, Corea del Sur, con cuatro fechas consecutivas, y seguirá su curso por Japón, Estados Unidos, México y Europa durante la primera mitad del año. En Latinoamérica, además de Colombia, BTS visitará Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo, consolidando una de las rutas más amplias que el grupo ha trazado por la región.

Bogotá se suma a este calendario después de las presentaciones en Los Ángeles y antes de los conciertos en Lima. Serán dos fechas consecutivas que confirman la dimensión del mercado colombiano dentro del mapa global del K-pop, y que reafirman la relación del grupo con un público que ha acompañado cada uno de sus lanzamientos y transmisiones en vivo durante los últimos años.

La gira reúne a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook, y marca el reencuentro del grupo en escenarios internacionales tras un periodo en el que los proyectos individuales ocuparon el primer plano. Aunque no se han revelado detalles sobre el repertorio ni el formato del show, el calendario deja claro que se trata de una producción pensada a gran escala, con estadios en ciudades como Londres, París, Chicago, Toronto y Sídney.

Aquí “No tengo planes de morir”: Édgar Vivar tras fuertes rumores en redes sociales sobre su supuesto fallecimiento

Después de cerrar 2026 en Asia y continuar en 2027 por Australia y el sudeste asiático, la organización anunció que habrá más ciudades por confirmar, incluyendo nuevas fechas en Japón y Medio Oriente.