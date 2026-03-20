El legado del maestro Fernando Botero, el artista colombiano más universal, se convirtió en la inspiración de Maluma para su nueva colaboración con Arcángel y NTG, que fue lanzada este jueves.

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“Con ‘BOTERO’, Maluma profundiza en una etapa creativa conceptual, enfocada en volver a sus raíces, reconectar con su ciudad y proyectar la cultura colombiana en el panorama musical global. El sencillo también marca su regreso a un sonido que jugó un papel clave en sus inicios dentro del movimiento urbano, y lo retoma con una mirada más madura y una narrativa profundamente conectada con su historia”, señaló el equipo del cantante en un comunicado.

El nuevo sencillo no solo es “un guiño cultural” a Botero, sino también apunta a ser una “metáfora de identidad, volumen y presencia”.

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“Quiero manifestarle (a Maluma) en nombre de mi familia que tenemos profundo aprecio por su música y por representar bien el nombre de Colombia por el mundo entero. Esta nueva canción y el video que la acompaña expresan su admiración por el arte del Maestro Fernando Botero, lo cual compromete nuestra gratitud y reconocimiento”, dijo Fernando Botero Zea, hijo del fallecido artista, citado en la información.

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El videoclip de la canción, dirigido por el cineasta colombo-estadounidense Stillz, fue grabado en el Museo de Antioquia, en Medellín, que alberga más de 180 obras de Botero.