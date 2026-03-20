El cantante Bryan Adams llegará a Bogotá para su Roll With The Punches Tour, con el que está promocionando su más reciente LP Roll With The Punches. El canadiense se presentará en el Movistar Arena y pondrá a vibrar a sus seguidores el próximo viernes 20 de marzo.

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La llegada del artista ha generado gran expectativa entre sus fanáticos, pues el músico no pisaba suelo colombiano desde el 2008. Es por ello, que esperan gozar de importantes clásicos como ‘Heaven’, ‘Everything I Do’, ‘Summer of ‘69’, ‘Run to You’, ‘Straight From the Heart’, entre otros.

Los fans podrán ingresar al Movistar Arena a partir de las 6:00 p.m., mismo horario en el que comenzará la ambientación musical a cargo de un video DJ, que se extenderá hasta las 8:00 p.m. Se tiene programado que el canadiense se suba al escenario a eso de las 8:30 de la noche.

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Además, la organización del evento envió unas recomendaciones para los asistentes como el uso de transporte público y recordó que no estará permitido el ingreso de alimentos ni bebidas.

También, se conoció el posible setlist de Bryan Adams en Bogotá.

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