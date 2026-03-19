Un verdadero titán del cine de acción celebra 71 años. Bruce Willis, el hombre ‘duro de matar’ de Hollywood cumple este lunes y lo ha celebrado arropado del amor de su familia.

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Así lo ha dejado ver su exesposa, la también actriz y nominada al Óscar Demi Moore, a través de sus redes sociales, donde compartió unas emotivas fotografías del protagonista de ‘El sexto sentido’.

“Todo lo que necesitas es AMOR. ¡Feliz cumpleaños, BW!”, escribió la estrella de películas como ‘La sustancia’ en Instagram junto a un par de fotos del actor junto a su nieta Lou, hija de Rumer Willis.

Y es que la pareja de intérpretes duró casada 13 años y se divorciaron en el año 2000 y comparten tres hijas Rumer, de 37 años, Scout, de 34, y Tallulah, de 32. En 2009, Bruce se casó con Emma Heming Willis, con quien tiene dos hijas: Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11.

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Además de permanecer cerca porque comparten tres hijas, Moore ha sido un gran soporte para la familia Willis desde que a Bruce le diagnosticaron afasia y posteriormente demencia frontotemporal (FTD, por sus siglas en inglés).

La felicitación de Emma

En este día el actor también fue felicitado por su actual esposa Emma Heming Willis con un emotivo mensaje.

“Hoy celebramos el cumpleaños de Bruce. Este viaje con la demencia frontotemporal (DFT) ha abierto mis ojos a las realidades que tantas familias enfrentan. Es lo que me inspiró a crear el Fondo Emma & Bruce Willis para generar conciencia sobre la DFT, apoyar la investigación y acompañar a los cuidadores que cargan con tanto cada día”, escribió.

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Añadió: “Si deseas honrar a Bruce hoy, considera apoyar el fondo u otra organización que trabaje en este ámbito, o simplemente acercarte a un cuidador — un pequeño acto de bondad que puede significar mucho”.