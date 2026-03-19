La historia continuará. Disney+ anunció este jueves que la serie dramática original de Hulu ‘Paradise’, producida por 20th Television, fue renovada para una tercera temporada. La segunda temporada del thriller político creado por Dan Fogelman (Only Murders in the Building, This Is Us) y protagonizado por Sterling K. Brown (This Is Us, American Fiction como el agente Xavier Collins está disponible en Disney+.

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El episodio final de la segunda temporada se emitirá el lunes 30 de marzo.

La serie sigue impactando al público de todo el mundo, con más de 30 millones de horas de visualización para la segunda temporada y casi 12.000 millones de minutos reproducidos a nivel global combinando las dos primeras temporadas.

La segunda temporada también impulsó un incremento de 25 millones de horas de visualización en la primera, lo que demuestra que la serie continúa atrayendo nuevas audiencias que comienzan a ver la serie desde la primera temporada.

La primera temporada fue nominada cuatro veces a los premios Emmy®, entre ellos al Emmy a la mejor serie dramática y a mejor actor para Sterling K. Brown, James Marsden y Julianne Nicholson.

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Además, Brown recibió nominaciones a los premios Globo de Oro, Critics’ Choice y SAG, y ganó el premio NAACP Image al mejor actor en una serie dramática.

La serie es un éxito rotundo, elogiada tanto por la crítica como por el público, y cuenta con la certificación Certified Fresh en Rotten Tomatoes con un 91 %.

En la segunda temporada, Xavier sale al mundo en busca de Teri y descubre cómo sobrevivieron las personas durante los tres años transcurridos desde El Día. De regreso en Paradise, la armonía de la comunidad comienza a resquebrajarse mientras el búnker enfrenta las consecuencias de la primera temporada, y se revelan nuevos secretos sobre los orígenes de la ciudad.

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Dan Fogelman es el creador y productor ejecutivo de Paradise. Jess Rosenthal, John Hoberg, Sterling K. Brown, Steve Beers, Glenn Ficarra y John Requa también se desempeñan como productores ejecutivos. La serie es una producción de 20th Television.

La segunda temporada está protagonizada por Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Enuka Okuma, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV y Charlie Evans, con James Marsden, Shailene Woodley, Thomas Doherty y Jon Beavers como artistas invitados.

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