Tras el impacto que dejó su primera entrega, la serie ‘Paradise’ regresó con una segunda temporada que expande su universo más allá del búnker que parecía ser el último refugio seguro para la humanidad.

En los nuevos episodios, Xavier Collins (Sterling K. Brown) emprende una búsqueda global para encontrar a Teri, mientras descubre cómo han sobrevivido distintas comunidades tres años después del desastre conocido como “El Día”. Al mismo tiempo, la aparente estabilidad de Paradise empieza a fracturarse cuando salen a la luz secretos sobre el origen del lugar y las consecuencias de lo ocurrido en la temporada anterior.

La serie, creada por Dan Fogelman, mantiene al frente a Sterling K. Brown junto a Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Enuka Okuma, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV y Charlie Evans. Pero en esta etapa también se suman nuevos rostros que amplían el mapa de la historia, entre ellos Shailene Woodley y Thomas Doherty.

Woodley interpreta a Annie Clay, un personaje que llega desde fuera del refugio y que, según la actriz, ha desarrollado una forma particular de enfrentar el mundo después de haber perdido mucho antes incluso del desastre global.

Disney+/Cortesía

“Creo que Annie está preparada para el desastre natural que golpea al planeta porque ha experimentado mucha pérdida en su vida. Pasó mucho tiempo sola. Y no está sola en su soledad ni en su aislamiento. Es una cualidad muy rara y creo que eso la prepara para sobrevivir porque no le teme a estar sola”, explica la actriz en conversación con EL HERALDO.

La intérprete también reconoce que encontró puntos de conexión personales con su personaje, aunque con diferencias claras en la forma de reaccionar ante la adversidad. “Annie y yo somos personas tenaces y audaces. Pero ella tenía, cuando filmábamos la segunda temporada, una capacidad de responder en lugar de reaccionar. Eso es algo que yo he tenido que aprender en mi vida y, de hecho, aprendí mucho sobre eso a partir de Annie”.

Woodley adelanta además que los nuevos episodios mantendrán la tensión que caracteriza a la serie. “Hay mucha sorpresa. Hay mucho shock. Hay emoción. También frustración, porque uno quiere saber qué va a pasar después. Y también hay mucho amor”, dice.

Otro de los nuevos personajes es Link, interpretado por Thomas Doherty, quien llega con una visión del mundo marcada por una fuerte idea de justicia. Para el actor, el escenario de una catástrofe global sirve para revelar lo que realmente hay en las personas.

“Creo que hoy en día eso falta un poco en la sociedad. Estamos muy metidos en la cabeza y no tanto en el corazón, yo incluido. Estamos inundados de información, imágenes, opiniones y teorías. Toda nuestra energía termina aquí arriba”, comenta el escocés a esta Casa Editorial.

Disney+/Cortesía

Para Doherty, el colapso del mundo obliga a replantear esas prioridades. “Cuando todo eso desaparece, como en un apocalipsis, te ves obligado a volver a lo esencial. Ahí es cuando empiezas a ver quién es realmente cada persona. Yo de verdad creo que todos somos buenos, y cuando alguien no actúa así generalmente es por miedo”.

El actor también destaca el rasgo principal de su personaje. “Link tiene un sentido de la justicia muy fuerte, algo que admiro mucho. Me gusta pensar que yo también comparto un poco de esas cualidades”.

La segunda temporada también marca una evolución en la narrativa de la serie, que ya no se limita a lo que ocurre dentro del refugio. Con Xavier recorriendo el mundo y nuevas historias apareciendo fuera de Paradise, el relato empieza a mostrar qué quedó del planeta y cómo distintos grupos han logrado sobrevivir.

Ese cambio de escala abre nuevas preguntas sobre el origen del búnker y sobre las decisiones que llevaron a construirlo. En el camino aparecen secretos que amenazan con romper el frágil equilibrio que mantenía unida a la comunidad.

Con cinco episodios ya disponibles en Disney+, Paradise continúa ampliando su misterio y su mundo. Y si algo dejan claro las nuevas incorporaciones al elenco es que, en medio del caos, lo que realmente se pone a prueba no es solo la capacidad de sobrevivir, sino la manera en que cada persona decide hacerlo.