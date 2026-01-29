La familia de Bruce Willis continúa enfrentando uno de los momentos más complejos de su vida personal.

Ellos han sufrido por el diagnóstico de afasia y demencia frontotemporal que el actor recibió en los últimos años. En una reciente entrevista, su esposa, Emma Heming, compartió detalles inéditos sobre cómo el intérprete atraviesa esta etapa y el impacto emocional que ha tenido en su entorno más cercano.

Uno de los aspectos más llamativos revelados por Heming es que Willis no es consciente de su enfermedad. Según explicó, esto se debe a una condición neurológica asociada a este tipo de demencia, que impide al paciente reconocer sus propios síntomas.

Este fenómeno, conocido como anosognosia, hace que la persona no perciba los cambios que experimenta, lo que puede resultar desconcertante para sus familiares, pero también puede proteger emocionalmente al paciente.

Antes de recibir un diagnóstico claro, la familia atravesó un período de incertidumbre. Los cambios en la comunicación, la conducta y las rutinas fueron las primeras señales de alerta.

Heming explicó que durante mucho tiempo no relacionó estos comportamientos con una enfermedad neurológica, lo que retrasó la identificación del problema. Tras múltiples consultas médicas, primero se confirmó la afasia y, meses después, la demencia frontotemporal.

El cuidado del actor recae principalmente en su esposa, sus hijas y su exesposa, Demi Moore, quienes han conformado una red de apoyo estable. Juntas, se encargan de su bienestar físico, emocional y social.

Actualmente, Willis vive en un espacio adaptado a sus necesidades, ubicado cerca de la vivienda familiar, una decisión que buscó mejorar su calidad de vida y preservar la estabilidad de sus hijas menores.