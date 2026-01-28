El legado musical de Yeison Jiménez sigue vivo a través del lanzamiento del video oficial de “El aventurero en el cielo”.

Es una producción colectiva que reúne a 13 referentes de la música popular colombiana.

El proyecto surgió como una iniciativa conjunta entre amigos, colegas y compañeros de escenario del artista, quienes decidieron unir sus voces para rendir tributo no solo a su trayectoria, sino también a las personas que lo acompañaban y fallecieron junto a él en el trágico accidente aéreo.

La canción fue presentada inicialmente durante los actos conmemorativos realizados en el Movistar Arena de Bogotá, donde miles de seguidores asistieron para despedir al cantante. En ese espacio, Pipe Bueno compartió con el público el origen del tema, destacando que nació desde el amor, el respeto y el dolor compartido.

Entre los intérpretes que participan en la obra se encuentran figuras como Jessi Uribe, Paola Jara, Arelys Henao, Jhonny Rivera, Francy, Alzate, Pipe Bueno, Luis Alfonso y El Charrito Negro, entre otros.

Cortesía Jessi Uribe y Yeison Jiménez.

En el video predominan los tonos claros, los paisajes abiertos y los elementos que identificaban a Jiménez, como los caballos y su estilo vaquero. A lo largo de la producción se incluyen fragmentos visuales del cantante, reforzando el carácter íntimo del homenaje.

Uno de los momentos más conmovedores aparece al final del audiovisual, cuando los artistas observan hacia el cielo mientras se proyecta un mensaje de agradecimiento y despedida, dedicado a quien fue uno de los máximos exponentes del género en Colombia.

La letra del tema recorre aspectos centrales de la vida del artista, su pasión por la música, su cercanía con el público, su amor por la vida rural y su espíritu aventurero.

Actualmente, “El Aventurero en el Cielo” se encuentra disponible en plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube, donde ha recibido miles de reproducciones y mensajes de apoyo por parte de fanáticos que continúan honrando la memoria de Yeison Jiménez.