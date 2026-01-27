Con una propuesta artística renovada y una visión global, la banda venezolana Rawayana anunció el inicio de una nueva fase en su carrera con una gira internacional que arrancará en Bogotá durante el primer semestre de 2026.

El proyecto marca un momento clave para el grupo, que apuesta por consolidar su presencia en escenarios internacionales con un formato que integra música, tecnología y narrativa visual.

El nuevo espectáculo ha sido concebido como una experiencia integral, en la que cada canción hace parte de una historia pensada para el público. La producción combina elementos digitales, efectos visuales y una selección musical que refleja la evolución del grupo.

¿Cuándo será el concierto de Rawayana en Bogotá?

La presentación en la capital colombiana está programada para el 17 de abril en el Movistar Arena, recinto que recibirá por primera vez esta nueva propuesta.

¿Dónde pueden adquirir las entradas para el concierto de Rawayana en Bogotá?

Los seguidores podrán adquirir sus entradas en TuBoleta a partir del 28 de enero en preventa exclusiva por Davivienda, mientras que la venta general iniciará el viernes 30.

Estos son los precios de las boletas para el concierto de Rawayana en Bogotá

La página de Tuboleta.com muestra entradas desde los 100.000 pesos hasta los 500.000.

El concierto será el punto de partida de un recorrido que se extenderá por distintos países de Latinoamérica y Europa.

La gira contempla presentaciones en mercados estratégicos como España, México, Argentina, Chile y Perú, además de varias ciudades de Centroamérica. La agenda continuará ampliándose con nuevos destinos que serán confirmados próximamente.

Rawayana se presentará en el Carnaval de Barranquilla

La banda caraqueña también estará presente durante el Carnaval de Barranquilla el sábado 14 de febrero en el Metroconcierto.

Las entradas tienen un precio desde 350.000 pesos.