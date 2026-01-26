En el corazón del centro histórico de Cartagena se vivió una verdadera escena de Bollywood. En redes sociales quedó registrada la celebración del matrimonio entre una colombiana y un empresario de origen indio que se tomó las calles de la heroica y cautivó a propios y visitantes por su colorido y evidente lujo.

La jornada estuvo marcada por la presencia de una comitiva internacional que arribó desde el continente asiático para dejarse enamorar del encanto de la capital de Bolívar.

Familiares y amigos del novio viajaron desde India para hacer parte del matrimonio, y danzar por las calles empedradas del centro histórico, un lugar que atrae a millones de personas cada año.

En los videos divulgados en redes sociales sobre el evento se puede ver a los asistentes desfilando al compás de tambores por las calles coloniales, luciendo vestimentas tradicionales de la cultura hindú. Las mujeres portaban saris, telas largas envueltas alrededor del cuerpo, mientras que los hombres vestían sherwanis, abrigos formales típicos de celebraciones indias.

Cartagena se ha convertido en uno de los lugares preferidos en Latinoamérica para realizar matrimonios, pues atrapa a las parejas con sus playas, casas coloniales y opciones de lujo. Los precios de este tipo de eventos suelen iniciar alrededor de los USD 100.000 (aproximadamente 356 millones de pesos).

El fotógrafo Delmiro del Toro, quien compartió imágenes de la celebración en sus redes sociales, explicó que las festividades se extendieron durante tres días en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los momentos captados en video es parte de la ceremonia conocida como Baraat, en la que el novio avanza hacia la novia acompañado de música.

La comitiva culminó su recorrido en el Museo Naval del Caribe, donde la familia de la novia dio la tradicional bendición y continuó el intercambio cultural entre los participantes del matrimonio. Esta combinación de costumbres generó reacciones variadas en redes sociales, desde asombro hasta humor por la singularidad del evento.

“Me imagino el olor a cúrcuma, cebolla, sábila y otras especies”; ““Que locura y quien será la novia que ni se vio en ese bololo”; “Y él con quien se casó que yo solo veo a el novio?”; ““Si llegaron de paseo o inspeccionando la zona para radicarse”, fueron algunos de los comentarios.

Asimismo, el momento fue compartido por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien afirmó que en la ciudad de realizan más de 500 bodas al año.