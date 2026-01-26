La quinta entrega de Shrek contará nuevamente con una de las voces más recordadas de su versión en español y más virales.

Eugenio Derbez confirmó que participará en el doblaje latino de la película, marcando su regreso al personaje de “Burro” luego de varios años de dudas sobre su continuidad en la franquicia.

El actor dio a conocer la noticia durante un evento promocional, donde explicó que su decisión no fue inmediata y que estuvo sujeta a conversaciones con la productora encargada del proyecto.

Derbez señaló que, en un primer momento, no tenía previsto volver a interpretar al carismático compañero de Shrek. Los cambios internos dentro de DreamWorks modificaron las condiciones bajo las cuales trabajó en las primeras películas, lo que generó incertidumbre sobre su participación.

Ante este panorama, el comediante prefirió esperar hasta conocer los nuevos lineamientos del estudio antes de dar una respuesta definitiva.

Uno de los puntos clave para concretar el acuerdo fue la adaptación cultural del personaje. Derbez ha sido reconocido por imprimir un estilo propio a “Burro”, utilizando modismos, humor local y referencias cercanas al público latinoamericano.

Según explicó, mantener esa identidad fue fundamental para aceptar el proyecto. Tras varias reuniones, ambas partes lograron establecer un modelo de trabajo que respetara ese enfoque.

Por ahora, no se ha confirmado si los intérpretes que dieron voz a Shrek y Fiona en entregas anteriores volverán a participar. La producción mantiene en reserva los detalles del elenco completo.

La nueva película llegará a los cines el 30 de junio de 2027, tras varios ajustes en su calendario.