Con un 4.54 % de los votos del público, el segundo eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia 3’ fue el barranquillero Renzo Meneses, exparticipante del Desafío.

Durante su estancia en el reality los seguidores en las redes sociales indicaban que no generaba ningún contenido.

Jesús Rueda Jimmy Ibarra, Isabella Quiroz, Renzo Meneses y Valeria Villarreal.

Y es que su nombre ya era reconocido por anteriores apariciones en televisión y por polémicas que habían circulado en medios meses atrás como su hijo con Anamar, también participante del Desafío.

También se vio envuelto en discusiones con otros integrantes del programa, especialmente en situaciones relacionadas con diferencias de actitud y estrategias. Estos enfrentamientos quedaron registrados en las transmisiones y se viralizaron en redes.

Al mismo tiempo, su cercanía con Mariana Zapata despertó rumores sobre una posible relación, aunque nunca fue confirmada oficialmente.