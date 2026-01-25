La franquicia de Dragon Ball sorprendió a sus fanáticos con importantes novedades durante el Genkidamatsuri, el evento especial por el aniversario número 40 de la saga.

Toei Animation confirmó la producción de un remake de Dragon Ball Super, acompañado de nuevas adaptaciones que ampliarán la historia en los próximos años.

El proyecto consistirá en una reedición por temporadas, organizadas según los arcos argumentales. Cada entrega llevará el nombre de la saga que adapte, comenzando con la historia de Beerus, prevista para finales de 2026 y compuesta por seis episodios.

Según explicó la productora, este remake busca ofrecer una experiencia visual más avanzada. El objetivo es modernizar la animación, mejorar los efectos y reforzar las escenas de combate, respetando al mismo tiempo el estilo y la esencia creados por Akira Toriyama.

Toei señaló que el proyecto lleva varios años en desarrollo y que pretende presentar una versión más detallada y fiel del material original, aprovechando los avances tecnológicos actuales.

Las batallas, uno de los pilares de la franquicia, recibirán un tratamiento especial, con mayor profundidad visual y una narrativa más inmersiva.

Además del remake, la compañía japonesa anunció otro ambicioso proyecto: Dragon Ball Super: The Galactic Patrol. Esta producción adaptará los arcos de Moro y Granola, tomados directamente del manga, y está prevista para finales de 2027.

La historia se ubicará después del Torneo de la Supervivencia del Universo, transmitido entre 2015 y 2018. En esta nueva etapa, Goku y Vegeta unirán fuerzas con la Patrulla Galáctica para enfrentar a Moro, un villano capaz de devorar planetas.

Con esta adaptación, la serie ampliará su narrativa más allá de lo visto en televisión, integrando tramas que hasta ahora solo habían sido desarrolladas en formato impreso.